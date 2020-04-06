В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса

Самым явным симптомом коронавируса является лихорадка и температура выше 38 градусов, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

"Лихорадка и температура больше 38 градусов являются главными симптомами при новом вирусе. С этим сталкиваются более 90 процентов заболевших", - говорится в сообщении.

Также Харрис заявила, что больные чаще всего просыпаются среди ночи в помутнении и не понимают, что происходит вокруг.

Со всеми этими симптомами сталкивается 90% заболевших.

Напомним, по последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.