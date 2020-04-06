» » » В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса
﻿
  • 6 апрель 2020 10:27
  • 16

В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса

В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавирусаСамым явным симптомом коронавируса является лихорадка и температура выше 38 градусов, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

 

"Лихорадка и температура больше 38 градусов являются главными симптомами при новом вирусе. С этим сталкиваются более 90 процентов заболевших", - говорится в сообщении.

 

Также Харрис заявила, что больные чаще всего просыпаются среди ночи в помутнении и не понимают, что происходит вокруг.

 

Со всеми этими симптомами сталкивается 90% заболевших.

 

Напомним, по последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.


Похожие статьи:
﻿
В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Международные Новости
﻿
Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч

Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч

Международные Новости
﻿
Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

Международные Новости
﻿
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

Международные Новости
﻿
В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса

В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика