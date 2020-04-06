Власти Италии и Испании заявили о замедлении распространения COVID-19

В субботу 4 апреля в Италии произошло первое падение количества пациентов, получающих интенсивную терапию от коронавируса.

Коронавирус привел к тому, что система здравоохранения мирового в Италии достигла критического уровня.

Начальник службы гражданской защиты Анджело Боррелли назвал сокращение с 4068 в пятницу до 3994 в субботу числа пациентов на интенсивной терапии важным моментом в битве Италии против коронавируса COVID-19.

«Это важный момент данных, эта цифра уменьшается впервые», - сказал Боррелли журналистам. - «Это важно, поскольку позволяет нашим больницам вздохнуть. Цифра упала первый раз, как мы начали управлять чрезвычайной ситуацией».

Боррелли привел цифры, показывающие, что число погибших в Италии возросло до 15 362, выше, чем в любой другой стране, но впервые эта цифра также показала снижение.

«Хочу напомнить, что 27 марта у нас было 1000 погибших».

В тот день в Италии было зарегистрировано 969 смертей, и эта цифра оставалась самой высокой за всю истории пандемии коронавируса, пока Соединенные Штаты не сообщили о 1500 погибших в период с четверга по пятницу.

Ежедневный рост новых инфекций по всей Италии замедлился на 4%.

Но итальянские чиновники не объявляют о победе. Вместо этого они готовят страну к еще как минимум месяцу жизни в условиях тотальной изоляции и карантина.

Падение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии "является сильным сигналом, но это абсолютно не следует воспринимать как знак, что мы преодолели критическую стадию", заявил глава научного совета правительства Франко Локателли.

В Минздраве Испании также признали, что карантинные меры, введенные в стране, дали свои плоды. Так, эксперты говорят о стадии замедления эпидемии COVID-19.

За минувшие сутки в Испании выявили около 6000 новых случаев коронавируса, 674 пациента скончались.

Глава министерства также напомнил, что специалисты проводят от 15 до 20 тысяч тестов, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Особое внимание власти уделяют ситуацию в домах престарелых, передает агентство РИА Новости.

Напомним, что по данным на 5 апреля в Испании насчитывается около 130 тысяч инфицированных, 12,4 тысяч скончались, порядка 38 тысяч выздоровели. Страна сейчас находится на втором месте в списке по числу заболевших COVID-19.