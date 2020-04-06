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  • 6 апрель 2020 2:15
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого 10 дней назад подтвердили коронавирус, лег в больницу, как утверждается, для тестирования.

 

В пятницу Джонсон, которому 55 лет, сам сообщил, что у него сохраняется температура и поэтому он должен продолжить самоизоляцию. Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

 

Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы Covid-19.

 

По сообщениям некоторых СМИ, Бориса Джонсона подключили к аппарату ИВЛ.

 

В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.


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