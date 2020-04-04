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  • 4 апрель 2020 14:50
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МВФ: Мировая экономика остановилась, ситуация хуже, чем в 2008 году

МВФ: Мировая экономика остановилась, ситуация хуже, чем в 2008 годуГлобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

 

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — сказала она.

 

По словам Георгиевой, больше всего от последствий коронавируса страдают развивающиеся страны, так как у них «меньше ресурсов для защиты от этого двойного кризиса — кризиса здравоохранения и экономического».

 

МВФ удвоит размер экстренного финансирования

 

«По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно», — отметила Георгиева.

 

В связи с этим МВФ готов задействовать весь свой резерв в размере $1 трлн и удвоит размер экстренного финансирования с $50 млрд до $100 млрд, добавила она.

Как ранее предупреждала Георгиева, мировой ВВП на фоне пандемии коронавируса может снизиться в 2020 году сильнее, чем в 2009-м во время глобального финансового кризиса, а восстановление будет зависеть от сроков устранения эпидемии. Особую угрозу она видит в возможных волне банкротств и сокращении рабочих мест, которые могут не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить основы общества.


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