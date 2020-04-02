» » » В Хабаровске погиб мужчина, провалившийся под лед в закрытом парке
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  • 2 апрель 2020 8:57
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В Хабаровске погиб мужчина, провалившийся под лед в закрытом парке

В Хабаровске спасатели вытащили из воды мужчину, который провалился под лед на Амуре в зоне закрытого на карантин парка, но врачи не смогли его спасти, сообщил РИА Новости замначальника управления по делам ГО и ЧС горадминистрации Виталий Орел.

 

 

 

 

В рамках профилактики распространения коронавируса парк стадиона имени Ленина закрыт для посещений, на входах в парк установлены шлагбаумы и предупреждающие знаки. Кроме того, МЧС неоднократно предупреждало жителей региона об опасности выхода на лед, так как он непрочный, а температура воздуха достаточно высокая.

 

"Городские спасатели вытащили мужчину и передали его скорой помощи. Он умер, ему был 51 год", — сказал Орел.

 

По его словам, почему мужчина оказался на тающем льду в закрытой для прогулок зоне, выясняют правоохранительные органы.

 

Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО, в обстоятельствах смерти хабаровчанина разбираются следователи.

 

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.


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