В Хабаровске погиб мужчина, провалившийся под лед в закрытом парке

В Хабаровске спасатели вытащили из воды мужчину, который провалился под лед на Амуре в зоне закрытого на карантин парка, но врачи не смогли его спасти, сообщил РИА Новости замначальника управления по делам ГО и ЧС горадминистрации Виталий Орел.

В рамках профилактики распространения коронавируса парк стадиона имени Ленина закрыт для посещений, на входах в парк установлены шлагбаумы и предупреждающие знаки. Кроме того, МЧС неоднократно предупреждало жителей региона об опасности выхода на лед, так как он непрочный, а температура воздуха достаточно высокая.

"Городские спасатели вытащили мужчину и передали его скорой помощи. Он умер, ему был 51 год", — сказал Орел

По его словам, почему мужчина оказался на тающем льду в закрытой для прогулок зоне, выясняют правоохранительные органы.

Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО, в обстоятельствах смерти хабаровчанина разбираются следователи.