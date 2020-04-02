Поставьте себя на мое место": Нурмагомедов отменил бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с американцем Тони
Фергюсоном.
"Сижу дома
на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается
весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего
мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить
распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобожден от всех
обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по
всему миру рискуя своей жизнью ради боя?" - написал Нурмагомедов.
"Я все
понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня, как и у
всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все
это. Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что
происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно
должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое
место", - добавил боец.
Напомним,
поединки между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменялись уже четыре раза.
Поединок между
Нурмагомедовым и Фергюсоном был главным событием турнира UFC 249, который
изначально планировалось провести 18 апреля в Бруклине (США).
Вчера стало известно, что Хабиб Нурмагомедов и ташкентский хоккейный
клуб "Хумо" договорились о сотрудничестве - боец ММА войдет в штаб
клуба как тренер по единоборствам.