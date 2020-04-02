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  • 2 апрель 2020 8:50
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Поставьте себя на мое место": Нурмагомедов отменил бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с американцем Тони Фергюсоном.

 

Поставьте себя на мое место": Нурмагомедов отменил бой с Фергюсоном

  

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всему миру рискуя своей жизнью ради боя?" - написал Нурмагомедов.

 

"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место", - добавил боец.

 

Напомним, поединки между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменялись уже четыре раза.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном был главным событием турнира UFC 249, который изначально планировалось провести 18 апреля в Бруклине (США).


Вчера стало известно, что Хабиб Нурмагомедов и ташкентский хоккейный клуб "Хумо" договорились о сотрудничестве - боец ММА войдет в штаб клуба как тренер по единоборствам.


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