В Китае за сутки 36 человек заразились коронавирусом, семь умерли

Семь человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки в материковой части Китая, выявлено 36 новых случаев заражения, 35 из них ввозные, выздоровели 186 пациентов, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, сообщает Риа Новости

В общей сложности в Китае на данный момент выявлено 806 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеет 691 человек, из которых 20 находятся в тяжелом состоянии, 115 человек выздоровели, погибших среди въехавших в страну зараженных пока не было.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 тысяче 554 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 2004 человека (466 человек находятся в тяжелом состоянии), 76 тысяч 238 человек выписаны из больниц, 3312 скончались", - говорится в сообщении.

Со среды власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки их было выявлено 130. Сообщается, что за минувшие сутки из карантина выпущены 302 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 1367 бессимптомных зараженных, что на 174 меньше, чем днем ранее.