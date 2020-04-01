Трое узбеков были задержаны за попытку проникновения в Алматы в обход контрольно-пропускных пунктов

Как передает Казинформ, в Алматы задержаны трое граждан Узбекистана, нарушающих карантинный режим.
По словам сотрудников правоохранительных органов, несмотря на введение в городе чрезвычайного положения, все еще есть люди, которые незаконно обходят контрольно-пропускные пункты.
Было отмечено, что эти граждане были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 476 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение чрезвычайного положения), и были взяты под административный арест.
Следует отметить, что чрезвычайное положение было объявлено в Казахстане с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Сегодня число людей, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 348, при этом 3 человека умерли.