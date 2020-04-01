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  • 1 апрель 2020 16:58
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Трое узбеков были задержаны за попытку проникновения в Алматы в обход контрольно-пропускных пунктов

Как передает Казинформ, в Алматы задержаны трое граждан Узбекистана, нарушающих карантинный режим.

 

Трое узбеков были задержаны за попытку проникновения в Алматы в обход контрольно-пропускных пунктов

 

По словам сотрудников правоохранительных органов, несмотря на введение в городе чрезвычайного положения, все еще есть люди, которые незаконно обходят контрольно-пропускные пункты.

 

«В Алатауском районе задержаны трое граждан Узбекистана. Они пытались войти в город в обход 3-й станции, расположенной в районе Бурундай. Однако эта попытка оказалась неудачной. Они приехали в Алматы в поисках работы. Узбеки сказали, что не знали о карантине. Конечно, это не освобождает их от ответственности », - сказал Улан Абилькаир, начальник управления полиции Алатауского района.


Было отмечено, что эти граждане были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 476 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение чрезвычайного положения), и  были взяты под административный арест.

 

Следует отметить, что чрезвычайное положение было объявлено в Казахстане с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Сегодня число людей, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 348, при этом 3 человека умерли.


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