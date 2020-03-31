» » » В Туркмении запретили слово «коронавирус»
﻿
  • 31 март 2020 17:21
  • 71

В Туркмении запретили слово «коронавирус»

В Туркмении запретили слово «коронавирус»Власти Туркмении повсеместно запретили употребление слова «коронавирус», сообщает международная организация «Репортеры без границ».

 

По данным местных журналистов, о коронавирусной инфекции не упоминается в государственных СМИ или медицинских брошюрах, распространяемых в школах, больницах и на производствах.

 

Люди, носящие на улицах защитные маски или говорящие о пандемии, рискуют быть арестованными, утверждает представитель «Радио Азатлык» (туркменское подразделение «Радио Свобода»).

 

«Таким радикальным исключением из туркменского словаря слова „коронавирус", чтобы скрыть всю информацию о пандемии, правительство Туркмении подвергает опасности своих граждан», — заявляют «Репортеры без границ».

 

По официальным данным, в Туркмении не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. В середине марта глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы, пишет Медуза.


Похожие статьи:
﻿
Коронавирус. Данные на 13 марта

Коронавирус. Данные на 13 марта

Международные Новости
﻿
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Международные Новости / ТОП
﻿
3 марта: Коронавирус проник из Китая в 64 страны

3 марта: Коронавирус проник из Китая в 64 страны

Международные Новости
﻿
Коронавирус спровоцировал обвал на китайских биржах

Коронавирус спровоцировал обвал на китайских биржах

Международные Новости
﻿
В Туркменистане из продажи исчезли сигареты

В Туркменистане из продажи исчезли сигареты

Общество / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика