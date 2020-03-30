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  • 30 март 2020 17:19
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Стали известные новые даты проведения Олимпиады в Токио

Стали известные новые даты проведения Олимпиады в ТокиоЛетние Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля 2021 года. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.

 

Паралимпиада, по информации источника, начнется 24 июля следующего года.

 

Отмечается, что данное решение приняли совместно Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Японии.

 

Напомним, летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа этого года. Планировалось разыграть 339 комплектов наград.

 

Однако из-за стремительного распространения коронавируса по миру мероприятие было перенесено на 2021-й.

 

Между тем в следующем году Олимпиада пройдет, как и планировалось, в Японии. Более того, и название останется таким же — "Токио 2020".


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