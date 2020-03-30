Стали известные новые даты проведения Олимпиады в Токио

Летние Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля 2021 года. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.

Паралимпиада, по информации источника, начнется 24 июля следующего года.

Отмечается, что данное решение приняли совместно Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Японии.

Напомним, летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа этого года. Планировалось разыграть 339 комплектов наград.

Однако из-за стремительного распространения коронавируса по миру мероприятие было перенесено на 2021-й.

Между тем в следующем году Олимпиада пройдет, как и планировалось, в Японии. Более того, и название останется таким же — "Токио 2020".