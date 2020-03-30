» » » В Китае произошло крупное железнодорожное ЧП (видео)
﻿
  • 30 март 2020 17:17
  • 122

В Китае произошло крупное железнодорожное ЧП (видео)

В Китае произошло крупное железнодорожное ЧП (видео)В понедельник, 30 марта, на участке железной дороги между Пекином и Гуанчжоу на территории Хунань в центральной части Китая произошла железнодорожная катастрофа.

 

Как сообщает "Синьхуа", дожди, шедшие несколько дней, спровоцировали сход оползня на железнодорожное полотно.

 

Машинист пассажирского состава заметил опасность и применил экстренное торможение, однако поезд не успел остановиться.

 

В результате столкновения с породой, оказавшейся на рельсах, часть вагонов перевернулась, возник пожар.

 

По данным ТАСС, которые агентство приводит со ссылкой на "Жэньминь жибао", травмы различной степени тяжести получили 127 человек, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, один человек погиб.

 
 
 


Похожие статьи:
﻿
В Германии в результате столкновения 50 машин пострадали 25 человек

В Германии в результате столкновения 50 машин пострадали 25 человек

Международные Новости
﻿
В Италии поезд столкнулся с грузовиком

В Италии поезд столкнулся с грузовиком

Международные Новости / Проишествия
﻿
Более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США

Более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США

Международные Новости / Проишествия
﻿
В Германии столкнулись два пассажирских поезда

В Германии столкнулись два пассажирских поезда

Международные Новости / Проишествия
﻿
При крушении двух поездов в Индии погибли 24 человека

При крушении двух поездов в Индии погибли 24 человека

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика