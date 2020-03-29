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  • 29 март 2020 22:41
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Власти Китая объявили об остановке эпидемии COVID-19 в стране

Власти Китая объявили об остановке эпидемии COVID-19 в странеРаспространение коронавирусной инфекции внутри Китая в целом удалось остановить. Об этом заявил официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фенг.

 

Ми отметил, что количество людей, заразившихся коронавирусом внутри страны и продолжающих болеть, не превышает трех тысяч человек.

 

В будущем власти страны планируют продолжать своевременное выявление и изоляцию новых случаев с целью не допустить новых вспышек, заявил Ми.

 

Первые случаи заболевания COVID-19 были зарегистрированы в городе Ухань в конце декабря. Месяц спустя, когда число заболевших достигло нескольких сотен человек, власти закрыли на карантин Ухань и несколько соседних городов. Большинство ограничительных мер были сняты в течение марта.

 

Всего в стране заразились 82 тысячи человек, в 3,3 тысячи случаев болезнь завершилась летальным исходом. Пик заболеваемости в Китае пришелся на середину февраля.


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