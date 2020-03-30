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  • 29 март 2020 22:40
  • 30

Режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы и Подмосковья

Режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы и ПодмосковьяМэр Москвы Сергей Собянин вводит новые меры по противодействию коронавирусу. С 30 марта жители и гости столицы и Подмосковья независимо от возраста находятся на домашнем режиме самоизоляции, говорится на сайте Собянина.

 

По его словам, передвижения по городу снизились на две трети, однако не все граждане услышали просьбу властей. В связи с этим Собянин подписал указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

 

В указе говорится, что москвичам разрешается покидать квартиру только в случаях: обращения за срочной медицинской помощью, поездок на работу, походов в магазин и аптеки, чтобы вынести мусор, выгулять домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

 

Аналогичные меры вводятся и в Подмосковье.

 

По последним данным, в России зафиксировано более 1,5 тыс. заболевших вирусом, вылечились 64 человека, а погибли — 9.


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