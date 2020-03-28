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  • 28 март 2020 18:04
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Северная Македония официально вступила в НАТО

Северная Македония официально вступила в НАТОНАТО приняла в свой состав Северную Македонию в качестве 30-го члена. Это балканское государство присоединилось к НАТО, сдав на хранение в Госдепартамент США свидетельство о приеме в альянс, сообщили в НАТО в пятницу, 27 марта. Перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе 29 марта состоится церемония поднятия флага Северной Македонии.

 

Приему небольшого балканского государства с населением всего 2,1 млн человек долгое время препятствовал спор с Грецией из-за названия. Афины опасались, что государство с названием "Македония" может предъявить территориальные претензии к одноименной греческой провинции. Только после того, как Скопье в июне 2018 года согласился изменить название страны на Северную Македонию, препятствие к вступлению в НАТО было устранено.

 

"Северная Македония отныне является членом семьи из 30 стран и почти одного миллиарда человек. Североатлантический альянс зиждется на осознании того, что все вместе мы сильнее и безопаснее независимо от того, с какими испытаниями мы сталкиваемся", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Расширение НАТО на восток

 

Северная Македония стала 14 страной, присоединившейся к НАТО после окончания холодной войны. Большинство этих стран прежде входили в сферу влияния СССР. После падения железного занавеса, Москва искала сотрудничества с НАТО, однако стремительное расширение альянса на восток все больше осложняло отношения между сторонами, отмечает агентство AFP.

 

В последнее время НАТО сосредоточилась на приеме в свой состав стран Западных Балкан - региона, в котором Россия пытается усилить влияние. В июне 2017 года в альянс была принята Черногория. Хорватия и Албания вступили в НАТО еще в 2009 году.

 

В 2004 году НАТО одним махом приняла в своей состав Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению. В 1999 году Чехия, Польша и Венгрия стали первыми государствами бывшего Восточного блока, вступившими в Североатлантический альянс.


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