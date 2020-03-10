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  • 28 март 2020 10:36
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Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам

Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячамЧисло жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, опубликованные на его сайте.

 

По данным на утро 28 марта, в Соединенных Штатах скончались 1475 человек, большинство из них (366) — в Нью-Йорке; 862 человека излечились. Общее количество зараженных в США приблизилось к 100 тысячам, заболели 97 226 человек. Так, США занимают первое в мире место по числу инфицированных, опережая Италию, Китай и Испанию.

 

Ранее 27 марта вице-президент США Майкл Пенс заявил, что очаг распространения коронавируса в стране — это город Нью-Йорк и близлежащие территории. «Более половины случаев заражения имели место в этом районе. Поэтому мы разворачиваем полевые госпитали», — подчеркнул Пенс. В этот же день на улицах Нью-Йорка появились холодильники для трупов.

 

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, в 196 странах мира выявлено более 586,1 тысячи случаев заражения коронавирусом.


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