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  • 27 март 2020 18:08
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Во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушка

Во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушкаШестнадцатилетняя гражданка Франции умерла от коронавируса COVID-19, сообщает L’Express.

 

На прошлой неделе у девушки начался небольшой кашель. Затем ее состояние стало ухудшаться, кашель стал сильнее, она начала задыхаться и в итоге была госпитализирована.

 

В больнице у нее диагностировали коронавирус, а еще через несколько дней она скончалась от проблем с дыханием, вызванным инфекцией. Француженка стала самой молодой жертвой коронавируса в Европе.

 

По словам родных, у нее не было никаких хронических заболеваний, и она не жаловалась на самочувствие. Как рассказала журналистам старшая сестра покойной, они были уверены, что вирус представляет угрозу преимущественно для пожилых и были абсолютно шокированы произошедшим.


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