США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

В США известно более чем о 82 тыс. случаях заражения новым коронавирусом.

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, об этом сообщает rbc.

По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019.

До этого неизменным лидером по числу инфицированных с начала эпидемии был Китай. Сейчас он оказался на втором месте — там известно о 81 782 случаях заболевания. Следом за ним идет Италия, в которой произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса. В этой стране COVID-2019 заразились 80 589 человек.

После появления этих данных президент США Дональд Трамп объяснил увеличение числа заразившихся в стране «данью уважения тестированию» и опроверг информацию о том, что в Соединенных Штатах коронавирусом заразилось больше людей, чем в КНР. «Вы не знаете, какие цифры в Китае», — заявил он.

По данным проекта Covid Tracking Project, по состоянию на 26 марта в США провели более 519 тыс. тестов на коронавирус.

Первую смерть от коронавируса в США зафиксировали почти месяц назад — 29 февраля. За это время в стране от осложнений, вызванный COVID-2019, умерли более 1 тыс. человек.

Как сообщает CNN, власти опасаются ухудшения ситуации с заболеванием и начали принимать дополнительные меры. Сенат США, в частности, одобрил принятие пакета помощи экономике на $2 трлн, а в Нью-Йорке строят дополнительные морги и готовят грузовики-рефрижераторы на случай необходимости вывоза большого числа умерших.