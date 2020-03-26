» » » У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
﻿
  • 26 март 2020 17:05
  • 74

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирусУ Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал 112 в четверг, 26 марта.

 

Отмечается, что вирус вызвал у исполнителя двухстороннюю пневмонию.

 

Накануне стало известно, что народного артиста РСФСР перевели в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке. Сообщалось, что Лещенко начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови.

 

Юморист Владимир Винокур рассказывал журналистам, что артиста госпитализировали из-за двустороннего воспаления легких. Лещенко и его супруга Ирина попали в больницу с подозрением на коронавирус 24 марта.


Похожие статьи:
﻿
У принца Чарльза обнаружен коронавирус

У принца Чарльза обнаружен коронавирус

Международные Новости
﻿
3 марта: Коронавирус проник из Китая в 64 страны

3 марта: Коронавирус проник из Китая в 64 страны

Международные Новости
﻿
Коронавирус покоряет новые страны. Появились первые вылечившиеся

Коронавирус покоряет новые страны. Появились первые вылечившиеся

Международные Новости
﻿
Смертельный коронавирус добрался до России

Смертельный коронавирус добрался до России

Международные Новости
﻿
В Южной Корее вновь проявился коронавирус MERS

В Южной Корее вновь проявился коронавирус MERS

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика