В Нур-Султане предотвратили теракт

Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.

"По результатам оперативно-разыскных мероприятий в Нур-Султане задержан последователь деструктивного религиозного течения", — говорится в публикации.

Мужчину подозревают в подготовке на территории столицы теракта под воздействием идеологии террористической организации ДАИШ*. У него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к акту терроризма". Расследование продолжается.

Ранее в Казахстане сотрудники спецслужб задержали экстремиста, планировавшего совершить теракт в дни празднования Наурыза. Мужчину арестовали в Алматы. Во время обыска у него нашли и изъяли две боевые гранаты.