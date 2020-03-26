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  • 26 март 2020 16:51
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В Нур-Султане предотвратили теракт

В Нур-Султане предотвратили терактСпецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.

 

"По результатам оперативно-разыскных мероприятий в Нур-Султане задержан последователь деструктивного религиозного течения", — говорится в публикации.

 

Мужчину подозревают в подготовке на территории столицы теракта под воздействием идеологии террористической организации ДАИШ*. У него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

 

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к акту терроризма". Расследование продолжается.

 

Ранее в Казахстане сотрудники спецслужб задержали экстремиста, планировавшего совершить теракт в дни празднования Наурыза. Мужчину арестовали в Алматы. Во время обыска у него нашли и изъяли две боевые гранаты.

 

* "Исламское государство" (сокращенно ИГИЛ или ДАИШ) — запрещенная в Узбекистане, России, Казахстане и ряде других стран террористическая организация.

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