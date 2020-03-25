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  • 25 март 2020 17:05
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У принца Чарльза обнаружен коронавирус

У принца Чарльза обнаружен коронавирусВ Великобритании у принца Чарльза обнаружен коронавирус, передает BBC.

 

Как сообщает The Guardian, заявление об этом выпустили источники, близкие к дворцу.

 

Отмечается, что у принца Уэльского, сына Елизаветы II взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным.

 

«У него обнаружены легкие симптомы, но его здоровье остается хорошим, в течение последних нескольких дней он работает из дома, как обычно», - сказано в заявлении представителей принца Чарльза.

 

При этом жена принца Камилла, герцогиня Корнуольская, также была проверена на коронавирус, но заболевание у нее не найдено.

 

Принц Чарльз и его супруга находятся в самоизоляции в замке Балморал в Шотландии.

 

В заявлении представителей наследника престола также сказано: «От кого именно Принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие в последние недели, выполняя свои общественные обязанности».

 

Последнее публичное мероприятие с участием принца Чарльза состоялось 12 марта. В тот же день он встречался с Елизаветой II.

 

Однако согласно источникам, на которые ссылается агентство PA, по самым консервативным оценкам, принц Чарльз не мог заразить окружающих до 13 марта.


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