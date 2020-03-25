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  • 25 март 2020 11:33
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YouTube снижает качество показа видеороликов во всем мире из-за пандемии коронавируса

YouTube снижает качество показа видеороликов во всем мире из-за пандемии коронавирусаВидеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, сообщил о понижении установленного по умолчанию качества воспроизведения видеороликов с HD до стандартного. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном во вторник, пишет Bloomberg.

 

«На прошлой неделе мы временно установили в Европейском союзе, Великобритании и Швейцарии стандартное качество воспроизведения видеороликов по умолчанию. Принимая во внимание глобальную природу этого кризиса, с сегодняшнего дня мы вводим это изменение для всего мира», – указано в сообщении.

 

Cнижение качества передачи изображения с HD до стандартного связано с опасностью перегрузки телекоммуникационной инфраструктуры из-за того, что в связи с удаленной работой и самоизоляцией людей пиковая нагрузка на сети смещается с привычных для провайдеров вечерних часов на период с полудня до девяти вечера.

 

Отмечается, что пользователи смогут вручную регулировать качество воспроизведения, нажав соответствующую иконку и выбрав нужный параметр.


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