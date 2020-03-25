Раскрыты последствия заражения коронавирусом

Китайские ученые раскрыли состояние пациентов, переболевших COVID-19. Специалисты полагают, что выздоровевшие получают иммунитет, сообщает издание Deutsche Welle.

Так как коронавирус обычно поражает нижние дыхательные пути, у большинства инфицированных наблюдается сухой кашель, одышка или пневмония. Исследователи из Гонконга выяснили, что в число основных последствий коронавируса входит повреждение легких. «У некоторых пациентов после выздоровления функция легких может снизиться на 20-30 процентов», — заявил врач Оуэн Цанг Так-инь.

Также среди последствий опасного заболевания выделяют фиброз легких. Со временем рубцовая ткань может привести к разрушению части легких и вызвать затрудненное попадание кислорода в кровь. Бывший пациент может ощущать признаки гипоксемии в виде одышки во время физических нагрузок. Легочный фиброз может быть отсрочен или даже вылечен в случае своевременного медицинского вмешательства.

На основе накопленной информации медики сделали вывод, что выздоровевшие пациенты невосприимчивы к новому заражению SARS-CoV-2. Иммунная система больных реагировала на патоген и продуцировала необходимые антитела. По мнению врачей, повторные случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди бывших пациентов крайне маловероятны. Специалисты считают, что у переболевших заболевание проходило в легкой или средней форме, либо они получили качественную медицинскую помощь.