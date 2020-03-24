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  • 24 март 2020 18:03
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Страны «Большой двадцатки» проведут конференцию о коронавирусе по интернету

Страны «Большой двадцатки» проведут конференцию о коронавирусе по интернетуСтраны G20 проведут экстренный саммит по ситуации с коронавирусом. Он пройдет по интернету в формате видеоконференции, пишет Reuters.

 

Участники «Большой двадцатки» встретятся 26 марта. Предполагается, что встречу может осложнить кризис на фоне развала сделки ОПЕК+ и растущее напряжение между США и Китаем, касающееся происхождения коронавируса.

 

«Введение мер финансового стимулирования может привести к долговому кризису после завершения эпидемии коронавируса. Такая перспектива будет иметь разрушительные последствия для глобального роста», — цитирует Reuters экономистов.

 

Ранее коронавирус сочли угрозой демократии. Это связано с тем, что органам власти по всему миру приходится изобретать и внедрять новые правила работы и механизмы принятия решений, поскольку они не могут нормально функционировать по старым правилам из-за жестких ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, создавая таким образом угрозу для существования демократии как таковой.


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