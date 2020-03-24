Китай снимет карантин с провинции Хубэй

Власти Китая отменят ограничения на перемещения на въезд и выезд из провинции Хубэй 25 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона, в административном центре провинции Ухане.

"С 00:00 часов 25 марта (21:00 по ташкентскому времени вторника - ред), за исключением района города Ухань, в провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд. Покидающие Хубэй люди смогут двигаться на основе кода здоровья ("цзяньканьма", программа по оценке риска подверженности человека инфицированию на основе его перемещений)", - говорится в документе.

Уточняется, что в Ухане ограничения будут сняты 8 апреля. Согласно документу, это решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

"С 00:00 часов 8 апреля (в 21:00 по ташкенскому времени 7 апреля) в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам, и восстановлено транспортное сообщение на въезд и выезд из города", - сказано в заявлении.

Город Ухань с 23 января этого года фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса COVID-19, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы. В город не впускают автобусы и водный транспорт, не функционирует аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям города запрещено покидать его без особого разрешения, въезд в город осуществляется по этому же принципу. Строго ограничен и режим передвижения по городу.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.