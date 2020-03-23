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  • 23 март 2020 21:38
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В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавирусаЧисло зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Reuters.

 

По его словам, победить пандемию поможет социальное дистанцирование и самоизоляция. Глава ВОЗ также заявил о необходимости уделять внимание медицинским работникам и призвал не использовать непроверенные лекарства против коронавируса, чтобы не давать людям ложных надежд.

 

Гебрейесус планирует обратиться к главам G20, чтобы попросить их увеличить производство защитных средств.

 

По последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 354,6 тысячи, свыше 15,4 тысячи человек погибли.

 

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.

 

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.


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