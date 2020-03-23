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  • 23 март 2020 16:12
  • 65

В Китае почти 90% всех заражённых коронавирусом выздоровели

В Китае почти 90% всех заражённых коронавирусом выздоровелиВ Китае почти 90% всех заражённых коронавирусом выздоровели. Сейчас в больницах находятся всего 5120 пациентов. 72 703 человека на сегодня выписаны. Всего в КНР было зафиксировано 81 093 случая заражения.

 

К тому же в Китае снижается число заболевших коронавирусом. По последним данным, в стране за сутки зарегистрировано 46 новых случаев. Сутками ранее — 82. То есть с каждым днём заразившихся всё меньше.

 

Жёсткие правила изоляции начали ослаблять по всей стране с 21 марта. Маски носить необязательно, только если вы не находитесь в толпе. Школы планируется открыть уже 7 апреля.


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