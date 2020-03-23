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  • 23 март 2020 9:26
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Ангела Меркель отправляется на домашний карантин

Ангела Меркель отправляется на домашний карантинКанцлер Германии Ангела Меркель отправляется на домашний карантин после информации о заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 врача, который делал ей прививку в пятницу, 20 марта.

 

«Канцлер была проинформирована после сегодняшнего выступления перед прессой, что врач, который в пятницу сделал ей профилактическую прививку... был положительно диагностирован на коронавирус», — говорится в сообщении немецкого правительства, сообщает RT.

 

Отмечается, что канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин.

 

Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус.

 

Ранее Меркель заявляла, что со времён окончания Второй мировой войны никакой вызов не требовал от немцев такой солидарности, как распространение коронавирусной инфекции COVID-19.


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