В Хорватии произошли три мощных землетрясения

Три мощных землетрясения магнитудой 5,3, 5,0 и 3,7 утром в воскресенье произошли в столице Хорватии Загребе.

Землетрясение стало сильнейшей с 1880 года, заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович. Его слова передает агентство Reuters.

В результате толчков погиб 15-летний парень. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий.

Одно из наиболее пострадавших сооружений вследствие бедствия - Загребский собор, который потерял часть одной из своих башен.