Глава ВОЗ рекомендовал отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять эпидемии нового коронавируса.

«Ешьте здоровую и полезную пищу, которая помогает нормально функционировать вашей иммунной системе, ограничьте употребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков, не курите. Курение может увеличить риск развития тяжелой формы заболевания, если вы будете инфицированы», - сказал он на брифинге.

Также необходимо как минимум 30 минут в день уделять физической активности.

«Если вы работаете из дома, следите за тем, чтобы не сидеть в одной и той же позиции долгое время. Вставайте и делайте трехминутные перерывы каждые 30 минут», - добавил он.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.

Он призвал молодежь более ответственно относиться к своим передвижениям, потому что, даже если человек сам не заболеет, это может поставить под угрозу жизни других.