Названы лучшие способы защиты дома от коронавируса

Стали известны лучшие способы защиты своего дома от коронавируса. Ежедневная газета The New York Times опубликовала руководство по уборке, которая способна обезопасить квартиру от распространения вирусов и занимает всего несколько минут.

Журналисты издания обратились к экспертам, которые дали ряд ценных рекомендаций. Чтобы уборка была быстрой и эффективной, специалисты посоветовали сконцентрировать внимание на самых «опасных» поверхностях, иначе говоря, предметах, до которых мы чаще всего дотрагиваемся. К ним относятся холодильник, микроволновка, столы, стулья, ручки дверей и шкафов. По ним нужно пройтись салфеткой со специализированным противомикробным средством. В случае, если его нет в доме, эксперты предлагают использовать воду с мыльным раствором. Уборку рекомендуется делать в перчатках, которые также следует продезинфицировать.

Особое внимание стоит уделить наведению порядка в санузле. В первую очередь эксперты советуют обеззаразить краны и кнопки спуска унитаза. Подобную процедуру необходимо проводить ежедневно. В начале и в конце уборки нужно мыть руки с использованием антибактериального средства, а также не забыть обработать им сами перчатки. В статье уточнили, что перчатки для уборки ванной комнаты и кухни должны быть отдельными.