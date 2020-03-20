В мире объявили экономический кризис

Рост мировой экономики по итогам 2020 года будет не 1,6 процента, как ожидалось ранее, а 0,4 процента. Такой обновленный прогноз представила расположенная в Вашингтоне организация «Институт международных финансов» (IIF).

Организация второй раз за март текущего года понижает прогноз по росту мирового ВВП. Еще в начале месяца она ожидала, что экономика вырастет на 2,6 процента, однако две недели назад была вынуждена понизить ожидания до 1,6 процента. Неопределенность по поводу будущего так высока, что прогнозы меняются фактически ежедневно, отмечают аналитики.

По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис. Так, рецессия наблюдается в экономиках США, еврозоны и Японии, на которые приходится 15,1 процента, 11 процентов и 4 процента мирового ВВП соответственно. Период экономического спада продлится как минимум до середины 2020 года. После этого темпы роста могут начать восстанавливаться, если пандемия коронавируса утихнет.

Другим негативным фактором, ударившим по мировой экономике, стала ценовая война на рынке нефти, начавшаяся в марте 2020 года на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Шок спроса на фоне коронавируса и перспектива увеличения добычи привели к тому, что стоимость нефти Brent 18 марта опускалась ниже 25 долларов за баррель и обновляла минимум с 2003 года. Цена на американское сырье WTI снижалась до уровня 2002 года.