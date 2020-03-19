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  • 19 март 2020 23:12
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Коронавирус вывел Венецию на чистую воду

Коронавирус вывел Венецию на чистую водуВенеция – город, который в последние годы страдал от неподобающего поведения многочисленных туристов, несколько лет назад был вынужден принять строгие правила поведения для гостей города.

 

Были моменты, когда венецианцы просили вовсе запретить массовый туризм.

 

Испытание коронавирусом показало, что сокращение числа туристов, действительно, способно очень быстро помочь восстановиться каналам Венеции.

 

Сейчас из-за карантина в этом городе нет туристов. Удивительной красоты площади – чистые, по каналам не ездят лодки, и буквально за пару недель вода в них стала прозрачной, сообщает РИА Новости.

 

Более того: в каналах вольготно, как и положено хозяевам, чувствуют себя водоплавающие птицы.


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