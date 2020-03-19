В Ухане за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на восемь человек, количество заразившихся увеличилось на 34, выздоровели еще 819 человек.

Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. При этом ни один из новых случаев не приходится на ставший эпицентром эпидемии в стране город Ухань, передает ТАСС.

По данным ведомства, число инфицированных в стране за всю историю эпидемии достигло 80,9 тыс. человек, из них выздоровели 70,4 тыс., умерли 3245. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 4%. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 86% до 87%.

Ситуация по стране стабильная: в 15 из 31 региона совсем нет заболевших, количество инфицированных в больницах еще 16 провинций, административных районов и городов центрального подчинения колеблется от одного до нескольких десятков человек. В Пекине насчитывается 92 заразившихся, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - семь, на Хайнане остался всего один.

В центральной провинции Хубэй, где почти ликвидирован главный очаг пневмонии, за последние сутки умерли восемь человек (в остальных регионах Китая летальных исходов не было), никто не заразился, выздоровели 795 человек. Там еще насчитывается около 6,9 тыс. инфицированных. На большей части материкового Китая уже много дней отсутствуют новые случаи заражения. Однако в стране постоянно растет число инфицированных, прибывающих из-за рубежа: власти зарегистрировали уже 189 таких случаев, из них 34 (в Пекине, Шанхае и еще трех регионах) - за последние сутки.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи заражения выявлены более чем в 130 странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 200 тыс. заразившихся и более 8 тыс. летальных исходов.