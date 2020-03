Назван срок жизни коронавируса на разных предметах

Новый коронавирус держится на большинстве поверхностей около 72 часов, выяснили ученые. Работу британских специалистов опубликовал The New England Journal of Medicine.

Исследователи сравнили, как вызвавший пандемию вирус SARS-CoV-2 и его предшественник SARS-CoV-1 распространяются в разных условиях. Выяснилось, что оба вируса действуют примерно одинаково. Они лучше сохраняют жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали, чем, например, на меди и картоне.

Также отмечается, что в воздухе возбудители заболевания держатся до трех часов. Таким образом, это подтверждает, что коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем, заключили специалисты.