» » » Назван срок жизни коронавируса на разных предметах
﻿
  • 18 март 2020 22:01
  • 34

Назван срок жизни коронавируса на разных предметах

Назван срок жизни коронавируса на разных предметахНовый коронавирус держится на большинстве поверхностей около 72 часов, выяснили ученые. Работу британских специалистов опубликовал The New England Journal of Medicine.

 

Исследователи сравнили, как вызвавший пандемию вирус SARS-CoV-2 и его предшественник SARS-CoV-1 распространяются в разных условиях. Выяснилось, что оба вируса действуют примерно одинаково. Они лучше сохраняют жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали, чем, например, на меди и картоне.

 

Также отмечается, что в воздухе возбудители заболевания держатся до трех часов. Таким образом, это подтверждает, что коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем, заключили специалисты.


Похожие статьи:
﻿
Предсказано ослабление эпидемии коронавируса

Предсказано ослабление эпидемии коронавируса

Международные Новости
﻿
В Китае прогнозируют завершение SARS-CoV-2 уже летом

В Китае прогнозируют завершение SARS-CoV-2 уже летом

Международные Новости
﻿
В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса

В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса

Международные Новости
﻿
Богатейшие люди планеты потеряли за неделю 444 миллиарда долларов

Богатейшие люди планеты потеряли за неделю 444 миллиарда долларов

Международные Новости
﻿
Джеки Чан мог заразиться коронавирусом. Он обещал 1 млн юаней нашедшему лекарство

Джеки Чан мог заразиться коронавирусом. Он обещал 1 млн юаней нашедшему лекарство

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика