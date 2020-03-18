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  • 18 март 2020 21:53
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Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 200 тысячЧисло заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 200,1 тысячи человек, следует из данных агентства BNO News, которое собирает информацию о распространении инфекции.

 

В пятерке стран, где заболевших Covid-19 больше всего, Китай, Иран и три страны ЕС — Италия, Германия и Испания.

 

Коронавирус выявлен в 167 странах, он распространился на все страны Европейского союза и штаты США. Число заразившихся достигло 100 тысяч 7 марта, спустя 11 дней, следует из данных сайта Worldometer, собирающего статистику по Covid-19, их уже 200,1 тысячи.

 

Самое большое число подтвержденных случаев заболевания в Китае — свыше 80,8 тысячи. В Италии коронавирусом заболели более 31 тысячи человек, в Иране — свыше 16,1 тысячи. В Испании и Германии, где распространение вируса ускорилось в последние дни, по состоянию на 18 марта зарегистрировано 11,8 и 9,8 тысячи заражений соответственно.

 

Более 8 тысяч погибли, еще 80 тысяч — вылечились.


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