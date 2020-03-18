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  • 18 март 2020 21:14
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«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса

«Евровидение-2020» отменили из-за коронавирусаПесенный конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в Нидерландах в мае, отменили из-за риска распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.

 

Организаторы отметили, что в последние недели рассматривали альтернативные варианты проведения конкурса, но из-за «неопределенности, вызванной распространением COVID-19», а также ограничений, введенными властями разных стран, приняли решение о его полной отмене.

 

В сообщении подчеркивается, что организаторы «Евровидения» продолжат обсуждение о его проведении в 2021 году.


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