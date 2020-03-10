В Кыргызстане выявлено 3 первых случая коронавируса

В Кыргызстане зарегистрировано три первых случая коронавируса COVID-19. Все они — жители Сузакского района Джалал-Абадской области, сообщило издание 24.kg со ссылкой на министра здравоохранения страны Космосбека Чолпонбаева.

Заразившиеся прибыли 12 марта из Саудовской Аравии после совершения умры. По словам министра, на тот момент Саудовская Аравия не входила в список стран, приезжающих из которых помещают на карантин.

При проверке тепловизором в аэропорту симптомов у прибывших не было. Инфицированным (все мужчины) — 70, 62 и 46 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Ведется работа с людьми, которые летели с ними одним рейсом. Из более 130 человек 90 находятся в обсервации.

По распоряжению главы Сузакской администрации — начальника гражданской защиты района Эрмекбая Омошева в районе введен режим чрезвычайной ситуации. Будет усилена охрана общественного порядка, государственных и стратегических объектов, а также ограничен въезд и выезд всем видам транспорта.

Накануне Кыргызстан закрыл границы для иностранных граждан. Въехать в республику могут только кыргызстанцы, а выехать — только иностранные граждане.