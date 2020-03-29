Чемпионат мира по хоккею отменят

Чемпионат мира по хоккею 2020 года отменят из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола, слова которого приводит финское издание Iltalehti.

Куммола подчеркнул, что турнир точно не состоится в мае, как было запланировано. При этом он не уточнил, когда будет проходить чемпионат. Официально о решении IIHF будет объявлено в ближайшее время.

Турнир должен был состояться с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне (Швейцария). Действующим чемпионом мира является команда Финляндии. Сборная России на последнем первенстве стала бронзовым призером.