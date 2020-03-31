Нур-Султан и Алматы закрывают на карантин

Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана ввела режим карантина в Нур-Султане и Алматы с 19 марта, сообщается на сайте правительства.

«С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, Государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер в городах Нур-Султан и Алматы», – говорится в сообщении.

Вводимые с 00.00 час. 19 марта т. г. меры предусматривают:

- введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из нее;

- ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств;

- обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных;

- определение секторов территории городов и их границ для ограничения перемещения граждан, оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения;

- приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения общественного транспорта;

- приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств;

- установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу «доставки до клиентов», с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер и др.