В США испытана на добровольцах вакцина против нового коронавируса

В США начались первые клинические испытания вакцины против коронавируса. Специалисты исследовательского центра Kaiser Permanente в Сиэтле сделали прививки с экспериментальной дозой четырем добровольцам.

В вакцине содержится безопасный генетический код, взятый из вируса, и она не может заразить человека Covid-19.

По словам экспертов, потребуется несколько месяцев, чтобы выяснить, насколько эффективны эта и другие находящиеся в разработке вакцины.

Первым человеком, получившим прививку, стала 43-летняя жительница Сиэтла Дженнифер Холлер. "Это удивительная возможность сделать что-то важное", - сказала она агентству Ассошиэйтед пресс.

Ученые по всему миру пристально следят за этим исследованием.

Клинические испытания, финансируемые Национальным институтом здравоохранения, проводятся сразу на людях, пропуская стадию проверки препарата на животных. Это обычно делается, что убедиться, что вакцина активизирует иммунную систему.

Компания-производитель вакцины Moderna Therapeutics заявила, что препарат был создан с помощью уже хорошо проверенного и зарекомендовавшего себя процесса.

Как правило, вакцины, например, против кори, производят из ослабленных или мертвых вирусов. Но вакцина, получившая название mRNA-1273, производится не из вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание Covid-19.

В вакцине от коронавируса, созданной учеными в лабораторных условиях, содержится часть генетического кода, скопированного с вируса.

Исследователи надеются, что с ее помощью им удастся настроить иммунную систему человека для борьбы с вирусом.

Добровольцы получили разные дозы экспериментальной вакцины.

Каждому из них будет сделано по две прививки в руку с разницей в 28 дней.

Но даже если испытания пройдут успешно, может пройти еще полтора года, прежде чем вакцина станет общедоступной.

Напоминаем, сегодня нет специфического лечения коронавируса.