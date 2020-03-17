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  • 17 март 2020 22:06
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Евро-2020 перенесен на 2021 год

Евро-2020 перенесен на 2021 годСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы-2020 на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом, сообщило РИА Новости.

 

Перенос финальной части чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год был одобрен всеми национальными ассоциациями, которые являются членами УЕФА.

 

Все национальные соревнования европейских стран, а также Лига чемпионов и Лига Европы нынешнего сезона должны завершиться до 30 июня.

 

Чемпионат Европы по футболу-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Новые даты проведения — с 11 июня по 11 июля следующего года.

 

Как сообщалось ранее, минимум до 4 апреля приостановлены английская Премьер-лига и футбольная лига Англии, с 17 марта по 2 апреля — немецкая Бундеслига, до 3 апреля — итальянская Серия А, минимум на два тура — испанская Ла Лига, на неопределенный срок — французская Лига 1.


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