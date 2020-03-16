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  • 16 март 2020 22:18
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Большинство авиакомпаний могут обанкротиться к концу мая из-за коронавируса

Большинство авиакомпаний могут обанкротиться к концу мая из-за коронавирусаПандемия коронавируса COVID-19 приведет к банкротству большинства авиакомпаний по всему миру к концу мая, если правительства и отрасль не примут скоординированные меры, прогнозируют эксперты Centre for Aviation (CAPA).

 

"Если мы хотим избежать катастрофы, то сейчас необходимы скоординированные действия правительств и отрасли", — говорится в сообщении аналитического центра.

 

Вспышка вируса и меры, призванные сдержать его распространение, ударили по мировой транспортной отрасли.

 

Ранее в этом месяце Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предупредила, что пассажирские авиакомпании в этом году могут потерять до $113 миллиардов доходов из-за последствий коронавируса.

 

"Многие авиакомпании, вероятно, уже доведены до технического банкротства или по крайней мере существенно нарушают долговые обязательства", — говорится в сообщении CAPA.

 

"Денежные резервы быстро истощаются", поскольку ограничения на передвижения и общее падение спроса побудили авиакомпании приостановить или резко сократить рейсы. "Спрос иссякает совершенно беспрецедентными темпами", — отмечает CAPA.

 

Тем не менее центр ожидает, что большинство крупнейших перевозчиков в США, Китае и на Ближнем Востоке, скорее всего, смогут выстоять за счет правительственной помощи или поддержки со стороны их владельцев.


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