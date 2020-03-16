В Казахстане ввели чрезвычайное положение и ограничили въезд в страну

В Казахстане на месяц ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Въезд на территорию страны и выезд из нее на время режима ЧП будет ограничен.

Это касается всех видов транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и других стран, а также представителей международных организаций, направляющихся в республику по приглашению властей.

Данная мера вводится с 16 марта по 15 апреля.

Помимо ограничений на въезд, в республике приостанавливается деятельность крупных ТРЦ, театров, кинотеатров и других объектов с массовым скоплением людей.

Также вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

По данным Минздрава на 15 марта, общее количество заболевших в Казахстане составляет восемь человек. Еще один гражданин находится на лечении в Германии.