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  • 16 март 2020 10:03
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В Казахстане ввели чрезвычайное положение и ограничили въезд в страну

В Казахстане ввели чрезвычайное положение и ограничили въезд в странуВ Казахстане на месяц ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

 

Въезд на территорию страны и выезд из нее на время режима ЧП будет ограничен.

 

Это касается всех видов транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и других стран, а также представителей международных организаций, направляющихся в республику по приглашению властей.

 

Данная мера вводится с 16 марта по 15 апреля.

 

Помимо ограничений на въезд, в республике приостанавливается деятельность крупных ТРЦ, театров, кинотеатров и других объектов с массовым скоплением людей.

 

Также вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

 

По данным Минздрава на 15 марта, общее количество заболевших в Казахстане составляет восемь человек. Еще один гражданин находится на лечении в Германии.


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