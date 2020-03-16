Предсказано ослабление эпидемии коронавируса

Следующие волны эпидемии COVID-19 могут затронуть большее число людей, но при этом окажутся слабее, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Специалисты пояснили, что коронавирус нового типа постоянно мутирует и, делая прогноз на основе предыдущих эпидемий 2002 и 2012 годов, предполагается, что со временем патоген ослабнет. По мнению ученых, для коронавирусов, передаваемых от животных к человеку, характерна постепенная потеря агрессивных свойств.

Эксперты считают, что в настоящее время самое главное — ввести массовое тестирование на новый патоген и изолировать всех его потенциальных носителей. Также необходимо подготовиться и к закрытию на карантин самых проблемных регионов.

Ученые также отметили, что быстрому распространению коронавирусной инфекции способствует тот факт, что молодыми людьми болезнь переносится легко, а иногда и бессимптомно.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая. По последним данным, в мире зафиксировано более 167 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Жертвами инфекции по всему миру стали 6471 человек, больше 76 тысяч — излечились. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.