Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел

12 марта представитель комитета здравоохранения Китая Ми Фэн заявила, что в стране прошёл пик эпидемии — случаи новых заражений по всей стране исчисляются однозначными числами.

Власти постепенно снимают ограничения на общественный транспорт, бизнес и производство. Власти не торопятся, чтобы вспышка не повторилась, как было с вирусом SARS в 2003 году, обратили внимание.

Постепенно восстанавливается работа бизнеса. Одним из первых международных брендов возобновил работу Starbucks — 85% кофеен открылись ещё 27 февраля.

Вновь открылись в том числе магазины Apple, Hermes, IKEA и Uniqlo. Фабрики автопроизводителей запустили обычные рабочие смены, но у всех сотрудников проверяют температуру и просят носить маски.

По мнению экспертов, Китаю удалось избежать большего числа жертв коронавируса Covid-19 благодаря быстрому реагированию на эпидемию, закрытию городов в очаге инфекции и строгому режиму карантина.