Новости о коронавирусе в мире на 14 марта

Россия с 16 марта ограничит пассажирские рейсы со странами Евросоюза из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени: с территории Российской Федерации на территорию стран-членов Европейского союза и в обратном направлении», – заявили в оперштабе РФ. Сообщается, что Россия сохранит регулярные рейсы из Москвы в столицы европейских стран и обратно, а также чартерные рейсы до вывоза россиян на родину.

В России новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Из новых заболевших пятеро находятся в Москве, трое — в Петербурге, по одному — в Ленобласти, Московской области и Пермском крае,сообщает ria.ru. Инфицированные за последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны: Италию, Францию, Австрию. Один случай выявили у контактировавшего с ранее заболевшими. Все пациенты находятся в инфекционных боксах. Таким образом, в России зафиксировали уже 45 случаев заболевания, из них 42 — у россиян, одного из них уже выписали, два — у граждан Китая, обоих также выписали, один — у гражданина Италии. Также уже выписали россиян, эвакуированных из Японии, с лайнера Diamond Princess.

У троих казахстанцев выявили коронавирус. Двое прибыли из Германии. Они помещены в стационар в Алматы. Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют себя хорошо. Принимаются все необходимые меры. Ещё один зараженный прибыл из Милана в Нур-Султан 12 марта. Он сразу же с аэропорта был помещен на карантин, на борту находилось 90 пассажиров.

Индия аннулировала визы для всех иностранцев из-за коронавируса. Исключение составляют дипломаты и сотрудники ООН.

Украина решила запретить въезд для иностранцев. Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели. Об этом объявил секретарь СНБО Алексей Данилов. В Украине пока что выявили трех больных с диагнозом COVID-19.

Футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены из-за угрозы распространения коронавируса. Временно приостановлены чемпионаты Англии, Германии, Италии, Испании и Франции. Коронавирусом уже заразились несколько футболистов и тренеров. Положительный результат на вирус показал тест главного наставника лондонского «Арсенала» Микель Артета. Теперь на карантин попадут все игроки и тренерский штаб, а также некоторые игроки из академии, тесно контактировавшие с ним. Футболист итальянского клуба «Сампдория» Маноло Габбьядини также оказался заражен вирусом. Инфекция также обнаружена у защитника туринского клуба «Ювентус» Даниэля Ругани. У него болезнь протекает бессимптомно. Результаты игрока лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои также оказались положительными. Однако позднее он заявил, что уже восстановился от коронавируса. Владелец пирейского клуба «Олимпиакос» и английского «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис заболел коронавирусом. Футболисты и тренеры ливерпульского «Эвертона» находятся в самоизоляции из-за симптомов коронавируса у одного из игроков первой команды. Главный тренер английского футбольного клуба «Лестер» Брендан Роджерс заявил, что у нескольких игроков команды были симптомы коронавируса. В карантин помещены баскетболисты и футболисты мадридского «Реала». Решение было принято после того, как у одного из баскетболистов клуба был выявлен коронавирус.

Есть и хорошие новости. Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные. Об этом говорится в сообщении на официальной странице президента в Facebook.