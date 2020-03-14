Трамп объявил чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране в связи с угрозой распространения коронавируса.

О введении режима чрезвычайной ситуации он объявил в Белом доме на встрече с журналистами.

Введение чрезвычайного положения, по словам Трампа, позволит федеральным и местным органам власти лучше координировать действия в условиях эпидемии.

Также президент США заявил, что медики получат дополнительные полмиллиона комплектов для диагностических тестов на коронавирус в начале следующей недели и еще пять миллионов в течение месяца, отметив при этом, что, по его мнению, они вряд ли потребуются.

Это заявление последовало в ответ на недавнюю критику, которой администрация Трампа подверглась за то, что не смогла организовать массовое тестирование на коронавирус.

Трамп заявил, что его указ дает широкие полномочия министру здравоохранения, который не будет ограничен некоторыми существующими законами и регламентами, что предоставляет органам здравоохранения возможность действовать более гибко и оперативно, в частности, позволит ускорить открытие новых больниц и тестирование новых методов лечения.

Чрезвычайное положение позволяет Трампу выделить до 50 млрд долларов на борьбу с коронавирусом из фонда борьбы с национальными бедствиями, а также дает возможность федеральным властям более эффективно координировать действия со штатами и местными властями.

В ряде штатов уже приняты меры для снижения темпов распространения вируса, в том числе закрытие школ, а также запрет на проведение больших собраний и массовых спортивных мероприятий.

Пока в США выявлено 1700 случаев заражением вирусом Covid-19, более 40 человек скончалось.

В пятницу представитель Международного валютного фонда сообщил, что коронавирус обнаружен у сотрудника штаб-квартиры фонда в Вашингтоне. Сотрудникам МВФ предписано работать из дома вплоть до следующих распоряжений.