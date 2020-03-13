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  • 13 март 2020 13:10
  • 61

Ученые обнаружили планету, на которой идут дожди из жидкого металла

Ученые обнаружили планету, на которой идут дожди из жидкого металлаУченые из Университета Женевы обнаружили экзопланету, на которой идут дожди из расплавленного железа. Об этом говорится на сайте Европейской южной обсерватории.

 

Планета WASP-76b находится на расстоянии около 640 световых лет от Земли. Она непригодна для жизни из-за экстремальных условий.

 

Во-первых, планета всегда повернута к своей звезде одной и той же стороной. Из-за этого температура части ее поверхности поднимается до 3000 градусов Цельсия.

 

Из-за этого молекулы начинают делиться на атомы, а металл на поверхности испаряется.

 

Также на планете дуют сильные ветра, которые переносят эти испарения на "темную" сторону. Там металл охлаждается и выпадает в виде осадков.

 

К слову, на "ночной" стороне температура достигает 1500 градусов Цельсия.


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