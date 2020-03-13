» » » В Китае прогнозируют завершение SARS-CoV-2 уже летом
﻿
  • 13 март 2020 13:05
  • 70

В Китае прогнозируют завершение SARS-CoV-2 уже летом

В Китае прогнозируют завершение SARS-CoV-2 уже летомСтарший советник правительства КНР и ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань прогнозирует, что эпидемия нового коронавируса SARS-CoV-2 может завершиться уже в июне 2020 года. Но для этого все страны мира должны мобилизовать свои усилия для борьбы со вспышками нового вируса. Об этом сообщает Reuters.

 

«Я советую всем странам следовать указаниям ВОЗ и осуществлять действия на национальном уровне. Если удастся мобилизовать все страны, все может завершиться до июня», — цитирует информагентство слова Наньшаня.

 

Эпидемиолог отметил, что основывает свой прогноз на оптимистическом сценарии развития событий. Он также отметил, что другие коронавирусы в теплые времена года являются менее активными, что может поспособствовать уменьшению заражений.

 

Чжун Наньшань получил мировое признание в 2003 году, когда помог преодолеть вспышку другой смертельной болезни — SARS.

 

В Китае, где в декабре 2019 года начался вспышка SARS-CoV-2, количество новых случаев заражения стремительно сокращается. В провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки в КНР, 12 марта сообщили о менее десятка новых случаев заражения.


Похожие статьи:
﻿
В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса

В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса

Международные Новости
﻿
Число смертей от коронавируса начало снижаться

Число смертей от коронавируса начало снижаться

Международные Новости
﻿
Число жертв нового коронавируса превысило 1000 человек

Число жертв нового коронавируса превысило 1000 человек

Международные Новости
﻿
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек

Международные Новости
﻿
В Китае назвали сроки наступления пика вспышки коронавируса

В Китае назвали сроки наступления пика вспышки коронавируса

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика