Коронавирус. Данные на 13 марта

Планета все больше погружается в состояние войны с COVID-19.

Президент США Дональд Трамп может ввести в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Politico, введение режима ЧС позволит использовать из федерального резерва до 40 миллиардов долларов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Источники издания отмечают, что Трамп может отказаться от введения режима ЧС, опасаясь разжечь панику.

В Казахстане тем временем введен запрет на проведение всех публичных мероприятий. Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев заявил, что власти страны вводят запрет на проведение всех публичных мероприятий из-за распространения коронавируса в мире. Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы. Ранее власти страны из-за риска распространения заболевания с 13 марта отменили все массовые культурные и спортивные мероприятия, запретили посещать дома престарелых, отпустили школьников на каникулы раньше срока, закрыли кинотеатры в торговых центрах, ограничили авиасообщение с Европой, Турцией и ОАЭ и попросили граждан повременить со свадьбами и другими крупными торжествами. Пока случаев заболевания COVID-19 в Казахстане не выявлено, однако ранее сообщалось, что у гражданина Казахстана в Южной Корее подтвердили коронавирус.

На всей территории Украины введены ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. В стране будут закрыты все школы и отменены все спортивные соревнования (в некоторых случаях они могут быть проведены, но без зрителей). Также будут запрещены все публичные мероприятия с числом участников более 200 человек. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что авиакомпаниям дано поручение прекратить авиасообщение с Италией. Страна также частично закроет границы — из 219 пропускных пунктов работать будут только 49. Ограничения будут действовать с 12 марта до 3 апреля.

Президент Бразилии Жаир Болсонару и делегация, сопровождавшая его в ходе поездки в США сдали анализы на коронавирус. Это связано с тем, что у руководителя пресс-службы главы государства подтвердили наличие инфекции, сообщает портал Globo. Помимо 64-летнего главы государства на новый коронавирус проверяют его 37-летнюю супругу Мишель, а также одного из сыновей, который является федеральным депутатом. Анализы также сдали министры обороны и госбезопасности. Главу МИД Бразилии Эрнесту Араужу после возвращения из США тоже проверят на наличие инфекции и отправят на 14-дневный карантин. До получения результатов анализов президенту рекомендовано не покидать официальную резиденцию. Отмечается, что результаты будут известны 13 марта. Глава пресс-службы Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена входил в состав делегации, накануне вернувшейся из Майами. В поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, чиновник опубликовал фото, на котором он стоит рядом с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.

На карантин помещены король Норвегии Харальд V и королева Соня. У них не наблюдаются симптомы заболевания, однако в последние две недели они выезжали за рубеж, сообщает телеканал "ТВ2". Королевская чета в этом месяце была в Иордании. Заседание правительства король проведёт по видеосвязи. Также на карантин отправлены несколько министров норвежского правительства, в том числе министр здравоохранения.

В Канаде премьер-министр страны Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи почувствовала признаки вирусного заболевания. Она недавно вернулась из Великобритании. Позже СМИ сообщили, что у неё подтвердился коронавирус.

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон госпитализирован с коронавирусом, сообщается в Twitter. "Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", - написал министр.